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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبرة القاسمي: عاصم عبد الماجد شخص موتور

المحامي صبرة القاسمي
المحامي صبرة القاسمي

قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن عاصم عبد الماجد شخص "موتور"، يقوم بعض اليد التي تمتد له بالمساعدة، والدولة أعطت للجماعة بعد تراجعها عن العنف ما لم يحلم به أحد.

 

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قدمت للجماعة الإسلامية في إطار الاتفاق بإنهاء العنف مشروعات كبيرة وتأمين لمستقبلهم، لكن عاصم عبد الماجد ومن على شاكلته لم يستثمروا هذا التعامل الصبور الراقي من الدولة.

 

الإخوان الإرهابية

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحرض على العنف، وتخلق عددا من الجماعات الفرعية التي تمارس الإرهاب، وبمجرد القبض عليها تتبرأ منها الإخوان، مثل جماعة الكماليون، لكنها في الحقيقة هي أساس العنف.

إكسترا نيوز الإخوان الإرهابية الدولة المصرية الدكتور محمد الباز إنهاء العنف برنامج الشاهد

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