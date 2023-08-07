صبرة القاسمي: الإخوان محترفون في المظلومية لعلاج الإخفاقات السياسية

قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، أن أحد قيادات الإخوان الهاربة في الخارج دفع ابنته لإنشاء جروب للتحريض ضد الدولة، وبعد القبض عليها خرج وبكى على الهواء ليرحموا ابنته، وبعد الإفراج عنها عادت مرة أخرى للتحريض، وهذا ليس شرفا في الخصومة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان محترفون في المظلومية السياسية لعلاج الإخفاقات السياسية، ولا توجد دولة في العالم لا تعترف بالنظام المصري الآن.

دولة شقيقة



وأكد أن الإخوان يقبضون أموالا على عدد الشباب المقبوض عليهم، وشاهدت رجلا من دولة شقيقة جاءه أحد عناصر الإخوان وطلب منه أموالا لأن هناك 70 أسرة قادمة من مصر ويحتاج أن ينفق عليه، فضحك الرجل لأنه يعلم كذبه.

ولفت إلى أنه على كل أب أن يراعي ابنه، ويعلم من أصدقائه وما الأفكار التي تتسرب له، وتوضيح زيف الخطابات التي تحاول أن تضفي على نفسها البطولة.