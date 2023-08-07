تفاجأت بجمالها.. إليسا: العلمين منطقة مصرية عالمية سياحية بامتياز .. فيديو

قالت الفنانة إليسا٫ إن العلاقة مع الجمهور المصري علاقة خاصة٫ معقبا: “بحب الجمهور المصري وهو يحبني كثيرا”.

وعلقت إليسا خلال لقائها عبر فضائية “الأولي”٫ على مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة قائله: “أول مرة أحضر لمدينة العلمين الجديدة وتفاجأت بجمالها”.

وأضافت: “العلمين منطقة عالمية مصرية ومنطقة جميلة جدا والبحر رائع.. المهرجان سيكون سنوى ومبسوطة إني موجودة”.

وأشارت: “لى الشرف أن أتواجد بأول نسخة فى المهرجان”٫ موضحه: “العلمين منطقة سياحية بامتياز وبها جمهور من كل الجنسيات العربية وغيرها من الجنسيات، والمنطقة كلها حياة وجميلة جدا وهذا يخدم السياحة فى مصر.