إليسا: أنا كلبنانية بحب مصر ومدينة العلمين عالمية

علقت المطربة إليسا على حفلها الأخير الذى ظهرت فيه فى الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة والذى كان بمشاركة المطرب تامر عاشور.

وقالت إليسا على هامش حفلها : ما في شك إن مدينة العلمين عالمية، وأنا كلبنانية بحب مصر وسعيدة إنه فيه مهرجان يتم إقامته سنويا بهذا الشكل الكبير والتنظيم الرائع والتواصل المباشر مع الجمهور المصري.

وأضافت إليسا: أي شيء يحدث بمصر أشعر بالسعادة من أجله؛ لأنني أشعر وكأن مصر بلدي الثاني، فأنا سعيدة بمشاركتي في الدورة الأولى من مهرجان العلمين وبتلك المنطقة العالمية، موجهة رسالة شكر للقائمين على المهرجان من أجل تواصلها المباشر مع الجمهور.

اليسا

وافتتحت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمهرجان العلمين بأغنية حلوة يا بلدي وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقبل صعودها على المسرح تم عرض مجموعة كليباتها وحفلاتها في الفترة الأخيرة.

وعبر تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

وقال تامر عاشور في تصريحات صحفية، إن أجواء مهرجان العلمين الجديدة قوية للغاية، وشيء محترم للغاية والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور وسعيد بالمشاركة في المهرجان الجديد.

وأضاف أن أجواء الساحل الشمال بدون المهرجان دائما ما تكون قوية للغاية وبعد إقامة المهرجان فإن الأجواء أصبحت أكثر جمالا وقوة والأجواء هنا مبهرة للغاية، موجها دعوته للجميع للاستمتاع بفعاليات المهرجان وفعالياته المختلفة.

ووجه تامر عاشور شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم المبهر لمهرجان العلمين الجديدة وعلى مبادرتها الطيبة لتوجيه عوائد أرباح مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أنه يستعد لطرح أغنية جديد خلال الفترة القادمة من كلمات تامر حسين ومن توزيع توما وألحان محمد غريب متمنيا أنا تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

تصدر تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X» تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي يحييه مع النجمة إليسا اليوم.