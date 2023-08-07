قرار مفاجئ من فرنسا بشأن المساعدات إلى بوركينا فاسو

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأحد، تعليق مساعداتها إلى بوركينا فاسو، وذلك عقب التصريحات المتبادلة.

وفي الآونة الأخيرة، تزايد الإهتمام بمعرفة المزيد من المعلومات عن إبراهيم تراوري، الرئيس المؤقت لدولة بوركينا فاسو، وذلك بعد تصريحاته في القمة الأفريقية الروسية بشأن إنهاء الفقر، والعديد من التصريحات الأخري بخصوص مواجهة الإمبريالية الغربية ودعمه للإنقلاب الذي وقع في دولة النيجر المجاورة.



إبراهيم تراوري هو ضابط عسكري يشغل حاليًا منصب القائد المؤقت كرئيس لبوركينا فاسو، حيث تولي المنصب في 30 سبتمبر 2022، بعد الإطاحة بالرئيس بول هنري سانداغو داميبا من السلطة.



وتلقى تراوري تعليمه الابتدائي في محافظة موهون. التحق بمدرسة ثانوية في بوبو ديولاسو، ومعروفًا بأنه شخص هادئ وموهوب. واصل تعليمه العالي في جامعة واغادوغو وكان عضوًا في رابطة الطلاب المسلمين.

بعد التخرج، انضم إلى جيش بوركينا فاسو عام 2009 وتقدم بسرعة في حياته العسكرية. كما أجرى تدريبًا مضادًا للطائرات في المغرب قبل إرساله إلى كتيبة مشاة في مدينة كايا شمال بوركينا فاسو.

ووفقا لتقارير إخبارية، تمت ترقيت تراوري عام 2014، إلى رتبة ملازم وانضم إلى بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي.

