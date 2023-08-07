القاسمي: الدولة لم تعتد على النساء والجماعة الإرهابية هي من أقحمت المرأة في الصراع

أكد المحامي صبري القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان لا يمانعون من الزج بالفتيات في المواجهات الأمنية لإدعاء المظلومية.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامية الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "معندهومش مشكلة أنهم يزجوا بالبنات في الأحداث، وهذه خسه وندالة في وضع فتيات في مقدمة الأحداث، وكل قيادات رابعة كانت علي علم بموعد فض اعتصام رابعة العدوية وفتحت الدولة المصرية عدد من المعابر لخروجهم، ومع ذلك أصروا أن يتركوا الشباب أن يحمل الأسلحة ويتعامل مع الأحداث فيموت البعض ويحبس".



وأضاف أن الدولة لم تعتدي علي النساء والجماعة الإرهابية هي من أقحمت المرأة في الصراع، متابعاً: "لو رأينا حجم الأحكام بالسجن والإعدام التي صدرت بشأن قيادات وأبناء جماعة الإخوان، لرفعنا القبعة للقضاء المصري لأنه قضاء عادل، ولم يعاملهم بنفس نظرتهم للمجتمع المصري لأنهم يحقدون علي المجتمع ويريدون الانتقام من المصريين ويريدوا أن يعاقبوا الشعب المصري علي 30 يونيو".

وتابع: "الأحكام مبررة قانونياً ولم يصدر حكم ضد برئ، ولو واكبنا نفس الإحصائيات لأحداث العنف التي جرت لوجدنا مئات الشهداء والقنابل والحرائق وحالات الاعتداء علي المواطن ودور العبادة سواء مسجد أو كنيسة".