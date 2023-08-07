أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:
700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي
يبحث الآلاف بشكل يومي عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر سعر الجرام من عيار 18 لشراء الشبكة، وكذلك عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية، والمحببين لدى شريحة كبيرة من المشترين.
رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا
يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، محل اهتمام الكثير بعد قرار البنك المركزي بخصوص رفع أسعار الفائدة وارتفاع الاحتياطي النقدي، بينما تراجع الأخضر رسميا طبقا لمؤشر الأخضر عالميا.
وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين
يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، في بيان هيئة الأرصاد الجوية ، بعدما سجلت درجات الحرارة أمس نحو 42 المحسوسة على القاهرة في ذروة الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة.
عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن
شهدت أسعار الحديد تراجعا غير مسبوق في السوق المحلية، إذ هبط سعر الطن الأكثر بحثا وهو من نوع عز بنحو 8 آلاف جنيه بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات قبل عدة أيام، فيما تراجعت أسعار الأسنت بقوة من مستويات فوق الـ2000 جنيه.
دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف
تعتبر أرقام الطوارئ، أكثر ما يبحث عنه المواطنين أوقات الأزمات وفي المواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 07-8-2023 في القاهرة والمحافظات
يعتبر من أكثر ما يبحث عنه المصريون بشكل هي مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات ، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي. و يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة