أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يبحث الآلاف بشكل يومي عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر سعر الجرام من عيار 18 لشراء الشبكة، وكذلك عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية، والمحببين لدى شريحة كبيرة من المشترين.

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، محل اهتمام الكثير بعد قرار البنك المركزي بخصوص رفع أسعار الفائدة وارتفاع الاحتياطي النقدي، بينما تراجع الأخضر رسميا طبقا لمؤشر الأخضر عالميا.

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، في بيان هيئة الأرصاد الجوية ، بعدما سجلت درجات الحرارة أمس نحو 42 المحسوسة على القاهرة في ذروة الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة.

شهدت أسعار الحديد تراجعا غير مسبوق في السوق المحلية، إذ هبط سعر الطن الأكثر بحثا وهو من نوع عز بنحو 8 آلاف جنيه بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات قبل عدة أيام، فيما تراجعت أسعار الأسنت بقوة من مستويات فوق الـ2000 جنيه.

تعتبر أرقام الطوارئ، أكثر ما يبحث عنه المواطنين أوقات الأزمات وفي المواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق.

يعتبر من أكثر ما يبحث عنه المصريون بشكل هي مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات ، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي. و يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة