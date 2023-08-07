بسبب سفينة حربية في منطقة متنازع عليها.. نداء عاجل من الصين إلى الفلبين

أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الاثنين، أنه حث الفلبين على سحب سفينتها الحربية المتمركزة في منطقة الشعاب المرجانية "سيكند توماس شول" Second Thomas Shoal في جزر "سبراتلي" المتنازع عليها.



ووفقا لوكالة رويترز العالمية، تتمركز السفينة التابعة للبحرية الفلبينية في منطقة "سيكند توماس شول" بهدف تأكيد مطالب الفلبين في المنطقة، وتنفذ مانيلا "مهام تناوب وإعادة تموين" بشكل متكرر في المنطقة.



وأمس الأحد، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني باعتراض طريق قارب إمدادات عسكري فلبيني في بحرالصين الجنوبي واستهدافه بمدافع المياه منددة باستخدام "إجراءات مبالغ فيها وهجومية" تجاه سفنها.





واستدعت الفلبين، اليوم الاثنين، سفير الصين، لنقل احتجاج دبلوماسي رسمي على استخدام خفر السواحل الصيني لخراطيم ومضخات المياه ضد قارب إمداد فلبيني في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.





وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال أحد كبار المسؤولين الفلبينيين الذين تعاملوا مع الحادث إن وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا استدعت السفير الصيني هوانج شيليان صباح اليوم الاثنين لنقل احتجاج دبلوماسي شديد اللهجة.