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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح فريق طبي بمستشفى تمي الأمديد في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضى الغسيل الكلوي

تركيب دعامتين
تركيب دعامتين

نجاح  فريق طبي  بمستشفى تمي الأمديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضي الغسيل الكلوي.

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة  الصحة بالدقهلية عن نجاح  فريق طبي  بمستشفي تمي الأمديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضى الغسيل الكلوي  الأولي تحت الترقوة والثانية فخذية.

وأضاف مكين أن الخدمة تقدم للمرة الأولى بالمستشفى؛ لافتاً إلى  أن توفير هذه الخدمة المتخصصة يعد نقلة نوعية في التسهيل علي مرضي الغسيل الكلوي لاسيما وأن جميع مستلزمات العملية مقدمة من خلال وزارة الصحة. 

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره للفريق الطبي المميز المدرب لتقديم هذه الخدمة وفى مقدمتهم الدكتور محمد الدياسطي استشاري امراض الكلي ومدير المستشفى والدكتورة ايمان محمد رضا رئيس قسم الكلي؛ فضلاً عن الدكتور إيمان رمضان بدوي اخصائي أمراض الكلي ومس ايمان ابراهيم ومس نهال سامي الحسيني من التمريض.

كما أثنى على جهود الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور احمد البيلي مدير إدارة الكلي لسعيهما الدائم في التوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة والتي لم تكن متوفرة من قبل؛ وذلك تسهيلا علي المرضي.

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الدقهلية الصحة بالدقهلية بالدقهلية نجاح فريق طبي مرضى الغسيل الكلوي شريف مكين دقهلية

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