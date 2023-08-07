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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم مخزنا في الجمالية بداخله 1.5مليون قطعة ألعاب نارية

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية بالجمالية.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعُثر بداخل المخزن على عدد 35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,5مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العاب نارية القاهرة الجمالية مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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