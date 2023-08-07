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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مفاوضات جدة السعودي| منشور مفاجئ بشأن بقاء محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك اللاعب عمر ربيع ياسين، تغريدة رامي عباس وكيل أعمل محمد صلاح والتي تؤكد بقاء محمد صلاح داخل ليفربول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب ربيع:"رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح يؤكد على بقائه في ليفربول".

 

أكدت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم، الاثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 وقال مصدر موثوق لصحيفة الرياضية السعودية: “صحيحٌ. هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي. هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى”.

 

وأضاف المصدر ذاته: “لابدَّ أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا”.

في حين، أوضحت مصادر لـ “الرياضية” ، أن عرض النادي الغربي لصلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول الإعلامي عمرو ربيع ياسين

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