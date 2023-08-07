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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عهد السيسي| السياحة تحقق أرقاما تاريخية لأول مرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت السياحة المصرية توافد وزيارات تاريخية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المقاصد السياحية المختلفة خلال النصف الأول من 2023 ، لتقفز مؤشرات النمو السياحي الي أكثر من 7 ملايين سائح وهو الرقم الذى يحقق لأول مرة في تاريخ سياحة مصر.


وتأتي قفزات الأرقام السياحية من مختلف دول العالم لتضخ داخل أوعية السياحة المصرية، في صورة ليالي سياحية وزيارات للمتاحف والشواطئ في ربوع مصر لتكون أيقزن السياحة في أفريقيا والشرق الأوسط.

إقبال سياحي تاريخي


قالت الخبيرة السياحية راندا العدوى ، أن الحراك السياحي في النصف الأول من 2023  تاريخي لم نشاهده من قبل وذلك وفقا للأرقام المعلنه من قبل وزارة السياحة و الآثار ، مؤكدة ان المقصد السياحي المصري فريد من نوعه ويتمتع بتفرد وتنوع.

أوضحت راندا لـ"صدى البلد"، أن هناك طلبا سياحيا عاليا على المقصد السياحي المصري، وذلك لتعدد المنتج السياحي الذى يجمع بين الترفيهي و الثقافي والذى نادرا ان تجدة في دولة مثل مصر ، مؤكدة ان تاريخ مصر عشق له سحر خاص.


أضافت الخبيرة السياحية، أن هناك جانبًا مهم ساهم في زيادة التدفقات السياحية إلى مصر وهو الحملات الترويجية التي حفزت السائح الى القدوم لزيارة مقاصدنا السياحية المختلفة، إضافة إلى إجراء القطاع الخاص للعدديد من الصفقات السياحية التي تتم في المعارض الدولية للسفر.


وأشارت إلى التوجه نحو الاحتفالات والمهرجانات كانت نقطة انتقالية رائعة لتوجيه الرأي العام العالمي نحو سياحة مصر من خلال الاكتشافات الاثرية المعلنه سابقا حفزت تعطش السائحين و ملوك وقيادات العالم لزيارتنا وقضاء أوقات رائعة.
 

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