مدبولي والخصاونة يشهدان توقيع مذكرات تفاهم في مجال القوى العاملة والصحة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاردني توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين وذلك عقب اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الاردنية عمان .

ووقعت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مذكرة تفاهم لبرنامج تعاون مشترك بين وكالة انباء بتراء الاردنية ووكالة انباء الشرق الاوسط المصرية .

ووقع حسن شحاتة وزير العمل المصري ،ويوسف الشمالي وزير التجارة الاردني مذكرة تفاهم البرنامج التنفيذي لتدريب المهني بين البلدين.

كما وقع خالد عبد الغفار وزير الصحة مذكرة تفاهم لتعاون في مجال الصحة والسكان بين البلدين.