منتخب ناشئي الطائرة يهزم الأرجنتين ويتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

فاز المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني أحمد سمير، على نظيره الأرجنتين بنتيجة 3-0، في ختام لقاءات المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم في ساعة مبكرة من صباح الإثنين على الصالة الرئيسية بمدينة سان جوان الأرجنتينية سيطرة مصرية من بداية المباراة وحتى نهايتها.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “25-16، 26-28، 25-21 ,25-21”.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخبنا الوطني الصعود لثمن نهائي البطولة المونديالية بعد الفوز على صربيا وكوستاريكا والأرجنتين والخسارة من المنتخب الأمريكي، ليحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر، أن يصطدم ناشئو الفراعنة في ثمن النهائي مع منتخب كولومبيا صباح الثلاثاء .

وتضم قائمة أبناء النيل 12 لاعبًا وهم: “حمزة الصافي – ياسين خالد – أسر حسام – محمود إبراهيم – صلاح محمد – أحمد رضا – حازم محمد – إبراهيم عادل – مازن شريف – شريف محمد – يوسف أحمد – محمد أمير”.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جوار كل من: “أمريكا – كوستاريكا – الأرجنتين – صربيا”.