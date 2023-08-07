رئيس وزراء الأردن: ناقشنا مع مصر مشروع خط النقل العربي لربط إفريقيا بآسيا

قال الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني ، إنه استعرض مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري ، خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر الأردن تطابق الرؤي بين مصر و الاردن والعلاقات الثنائية بين البلدين في سياق التطورات والتعاون وخاصة بين الرئيس السيسي والملك عبد الله .

وأضاف بشر الخصاونة ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء الأردني أنهم بحثوا الرؤية المشتركة في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن رؤى الدولتين مشتركة لأنه لا استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية وعودتها لحدود ما قبل ١٩٦٧.

وقال إنهم بحثوا تطوير خدمات الكهرباء والبنية التحتية والغاز بين البلدين، كما ناقشوا مشروع خط النقل العربي لربط افريقيا بآسيا ، لافتا ان الدولتين يعملان علي تطوير هذا المشروع الحيوي الهام.

وتابع الخصاونة : كما تم بحث وضع العمالة المصرية في الأردن والحفاظ علي المواطنين المصريين في الأردن.