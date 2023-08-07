الخصاونة: اللجنة العليا المشتركة بين مصر الأردن تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

قال الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاردني ان انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر الاردن يؤكد عمق العلاقات بين البلدين .

واضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء الاردني انه تم الاتفاق علي مرور الشاحنات بين الدولتين بعيدا عن اي تعقيدات.

لافتا انه بحثوا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين كما تم توقيع ١٢ مذكرة تفاهم بين مصر والأردن في عدة مجالات.

وأكد أن الدولتين تتطلعان للارتقاء للتعاون في الصناعات الدوائية و الالتزام الكامل بالانتقال لتنفيذ الشراكات بين البلدين.

وقال الدكتور بشر الخصاونة انه استعرض مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر الاردن تطابق الرؤي بين مصر و الاردن والعلاقات الثنائية بين البلدين في سياق التطورات والتعاون وخاصة بين الرئيس السيسي و الملك عبد الله .

واضاف الخصاونة انهم بحثوا الرؤية المشتركة في القضية الفلسطينية لافتا ان رؤى الدولتين مشتركة لانه لا استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية وعودتها لحدود ما قبل ١٩٦٧.

وقال انهم بحثوا تطوير خدمات الكهرباء والبنية التحتية والغاز بين البلدين كما ناقشوا مشروع خط النقل العربي لربط افريقيا بآسيا لافتا ان الدولتين يعملان علي تطوير هذا المشروع الحيوي الهام.

كما بحثنا وضع العمالة المصرية في الاردن والحفاظ علي المواطنين المصريين في الاردن.