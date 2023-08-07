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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة سكان محافظة السويس تنظم ورش تدريبية بمركزي شباب فيصل والسلام

صدى البلد

نظمت وحدة السكان برئاسة الدكتورة سمر مجدى ورشتين تدريبيتين بمركز شباب فيصل ومركز شباب السلام على مدار يومين بكل مركز لأكثر من (٢٠ مستفيد من الطلائع ) لبناء قدرات النشء ضمن خطة تنمية قدرات النشء (بديل مدارس) ، وذلك بمشاركة مشروع قيم وحياة برئاسة  سارة أحمد ، وإشراف عادل الشيمى مدير عام مديرية الشباب والرياضة وبالتنسيق مع هبة الله صالح مدير إدارة النشء ومنسق السكان بالمديرية . 

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور وحدات السكان علي مستوي المحافظات، لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وإشراف خالد سعداوى السكرتير العام ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وأضاف في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ومشروع قيم وحياة التابع لمؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير .

وأقيمت الورش لغرس القيم عن طريق الألعاب التفاعلية والنقاش والعصف الذهني والألعاب الحركية المختلفة ، وتم شرح مفهوم القيم وأثره علي الأسرة والفرد والمجتمع وتناولت القيم الخاصة بمشروع قيم وحياة بالتفصيل من خلال الألعاب المخصصة التي تعتمدها منهجية المشروع .

 وتناول اليوم الأول قيم ( الاتحاد -السلام -المحبة -البساطة) ، بينما تناولت جلسات اليوم الثانى قيم ( المسؤولية - التعاون - الصدق - التواضع  النزاهة ) .

وقامت بالتدريب المدربة دينا فؤاد ، والمدربة أسماء عبد القادر، وبحضور ندا عبد النعيم ميسر بمشروع قيم وحياة ومتطوع بوحدة السكان ، ورؤساء مجلس إدارة مراكز الشباب وممثلى من أعضاء الإدارة .

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