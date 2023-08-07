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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بوركينا فاسو تشكر الأزهر على دعم طلابها والتصدي لجماعات التطرف.. صور

وكيل الأزهر يستقبل
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أديسا جيسو، القائمة بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة، اليوم الاثنين، لبحث سبل التعاون في المجالين الدعوي والعلمي.

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وأوضح وكيل الأزهر ، أن الأزهر لديه 620 طالبا وطالبة من دولة بوركينا فاسو يتنوعون ما بين التعليم الجامعي و قبل  الجامعي فضلا عن الدراسات العليا، بالإضافة إلى 25 منحة من الأزهر سنويا، وهو ما يؤكد على التعاون الكبير المشترك بين الأزهر وبوركينا فاسو.

وأكد وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف يعمل من خلال منهج وسطي مستنير يتصدى لكل الأفكار المتطرفة وقد نجح في ذلك من خلال تفنيد الأفكار المتطرفة والرد عليها، وتصحيح المفاهيم وتقديم الحلول للقضايا المعاصرة ومواجهة المشكلات بما يحقق آمال الأمة ويرفع عنها آلامها، كما رسخت مناهج الأزهر على مدار التاريخ قيم المواطنة، مؤكدا على أن أساس التعامل بين البشر هو الإخاء الإنساني والتعايش المشترك والحوار البناء والهادف.

وأشار وكيل الأزهر ، إلى جهود أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، مبينا أنها تقوم بجهود كبيرة في تدريب الأئمة والوعاظ داخل مصر وخارجها، حيث تقوم بتزويدهم بكل ما هو جديد في مجال الدعوة،  فضلا عن تدريبهم على التصدي للفكر المتطرف من خلال برامج متخصصة، لمدة شهرين.

من جانبها، أعربت أديسا جيسو، القائمة بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة، عن شكرها للأزهر الشريف وإمامه الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه للطلاب البوركينيين، والجهود المبذولة للتصدي للجماعات المتطرفة والتي تعتنق الأفكار المتشددة وهو ما عانى منه الكثير من دول العالم.

وأكد أن هذه الجهود كان لها أثر كبير في فضح هذه الجماعات وتفنيد أفكارهم كمافوتت الفرصة على استقطاب كثير من الشباب للانضمام لهذه الجماعات، وهذا ما يجعل الأزهر دائما محل ثقة وتقدير، كما يعد أهم مؤسسة دينية في العالم.

وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
وكيل الأزهر يستقبل القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو
الأزهر بوركينا فاسو دولة بوركينا فاسو المشكلات مناهج الأزهر

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