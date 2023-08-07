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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يتابع الإمكانيات المادية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط الأهلية

لجنة من الأعلى للجامعات
لجنة من الأعلى للجامعات تتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناع

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، عقب زيارتهم لكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط الأهلية، ضمت اللجنة: الدكتور عبدالمجيد أمين عميد كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة المنيا، والدكتور النمير زناتي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج، وحضر اللقاء الدكتورة تيسير عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات و المعلومات لشئون التعليم و الطلاب ، والدكتور محمد مصطفى درويش مدير البرامج الدراسية بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي.

وفي مستهل اللقاء ، رحب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة، مؤكداً على مواصلة جهود جامعة أسيوط الحكومية في دعم الجامعة الأهلية، وتوفير كافة سبل الدعم،  وأوجه الرعاية اللازمة لكليات الجامعة الأهلية، وطلابها، لافتا بأن كليات جامعة أسيوط الأهلية تواكب اتجاهات العصر، و تعمل على المنافسة الداخلية و الخارجية، و تقدم تخصصات جديدة تتناسب مع فرص العمل، وفقا لوظائف المستقبل، وذلك تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،  بدعم الجامعات الأهلية؛ لتقليل  تكدس الطلاب علي الجامعات الخاصة، والحكومية.
 

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وأكد رئيس جامعة أسيوط ، على أهمية قطاع الحاسب والمعلوماتية، خاصةً في ظل التطور الهائل في مجال تقنيات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية التي أصبحت لغة العصر، مؤكدا على أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي أصبحت جذابة للطلاب.

وأشار الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة ونائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، إلى أن أعضاء اللجنة أجروا زيارة لكلية  الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور الدكتورة تيسير عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات و المعلومات لشئون التعليم و الطلاب ، والدكتور محمد مصطفى درويش مدير البرامج الدراسية بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، و مصطفي حسن أمين الجامعة المساعد، وبمشاركة لفيف من السادة المهندسين المشرفين علي الجامعة الأهلية، ومسئولي قطاعات التعليم والطلاب، والإداريين بالجامعة.

وأكد الدكتور نوبي محمد حسن خلال لقائه باللجنة، أن الجامعة الأهلية تهدف منذ نشأتها إلى تقديم خدمات تعليمية متطورة،  وبرامج دراسية متميزة تسعى من خلالها؛ لتحقيق مستوى عال من جودة التعليم  ، وتلبي احتياجات سوق العمل، مشيراِ إلى أنه ووفقاً لبرتوكول التعاون المشترك مع جامعة أسيوط، يضمن إتاحة الفرص التدريبية للطلاب، واستخدام معامل الجامعة، ومستشفياتها، ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن الإفادة من الخبرات ، والاستشارات، والدراسات في مجالات التعليم، والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية بين الجانبين.

وأشارت الدكتورة تيسير عبد الحميد، إلى تفقد اللجنة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة أسيوط الأهلية؛ لمتابعة الإمكانيات المادية التي تتضمن: المعامل، و المدرجات، و القاعات ، و الفصول ، ومناقشة اللوائح الدراسية بالكلية، وبرامجها الجديدة؛ بشأن الموافقة على بدء الدراسة بالبرامج المقدمة للعام الجامعي الجديد2023/2024 .

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