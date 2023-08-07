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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بأسيوط

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعة الازالة بعد التنفيذ حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة لـ 18حالة تعدي خلال حملات يتم شنها بصفة دورية بحي شرق ومراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج وذلك بالتنسيق والتعاون بين (رؤساء المراكز وأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الادارة الهندسية وادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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وفي هذ الاطار قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برصد شدة خشبية بشرفة الدور الثاني العشر العلوي من الخارج بأحد الأبراج بشارع الجمهورية بغرض البناء المخالف والتوسع بصبها وضمها إلى الوحدة السكنية وعلى الفور توجه عبد اللطيف فضالة رئيس الحي وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي وفريق قسم الاشغالات إلي مكان البلاغ وتم الإزالة لأعمال المخالف بالكامل حيث تم قطع أشاير حديدية وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف كما تم تنفيذ إزالة لمخالفة تحويل شقه سكني إلى إداري بتقسم الطرابيشي المتفرع من شركة فريال وذلك خلال الفترة المسائية وتم التحفظ على المضبوطات الموجودة بالمخالفة بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لأعمدة خرسانية بالدور التاسع علوي مخالف بشارع نزله خليفه المتفرع من شارع الجمهورية.


بينما قامت الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة لـ ٩ حالات تعدي بمنطقة الحوشة والنعناع وشرق النيل والمنشأة الكبرى وتنفيذ إزالة لحالة تعدي ببلوط التابعة للوحدة المحلية ببني قرة عباره عن فك شدة خشبية لصب سقف الدور الأول علوي فضلاً عن تنفيذ إزالة حالة تعدي بعرب فزارة التابعة للوحدة المحلية بفزارة عباره عن سور من الزوايا الحديدية على مساحه ١٢ قيراط.


كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبدالروؤف رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة حيث تم ازالة سور من البلوك الأبيض في المهد بحوض غياضه أبونشيش بالعطيات البحرية وردم قواعد بحوض الراتبة في قرية المعابدة الغربية ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بحوض الشيخ حسيب بقرية بني مر فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بالكوم الأحمر التابعة لقرية النخيلة.

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