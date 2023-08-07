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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خلال جولة تفقدية.. رئيس جامعة الأزهر يوجه باستثمار منتجات كلية الزراعة

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية لكلية الزراعة بالقاهرة.

جولة تفقدية لكلية الزراعة بالقاهرة

تضمنت الجولة المرور على مخبز الكلية، إضافة إلى موقع بيع المنتجات الغذائية، بجانب تفقد مواقع الإنتاج المختلفة في الكلية.

ووجه رئيس الجامعة إدارة الكلية باستثمار منتجات الكلية من اللحوم الطازجة، والطيور، والبيض، والأسماك، إضافة إلى منتجات الألبان؛ لخدمة منسوبي الجامعة وبيعها بأسعار مناسبة؛ طبقا لتوجه الدولة المصرية نحو التخفيف على المواطنين.

ورافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، إضافة إلى رؤساء الأقسام بالكلية.

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مقومات الحياة الزوجية السعيدة

يواصل الجامع الأزهر الشريف، الأربعاء المقبل ندوات البرامج الموجهة للمرأة،  والذي يأتي تحت عنوان: "العلاقات الزوجية والأنماط الشخصية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

و تُعقد الحلقة السادسة عشرة حول: "مقومات الحياة الزوجية السعيدة"، ويحاضر فيها كلٌّ من: د. خضرة سالم، أستاذ التربية بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، و د. رحاب الزناتي، أستاذ التربية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة الأربعاء المقبل ، هي أولى ندوات الموسم الرابع ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم استكمال للمواسم الثلاث الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/5CBKGev37UHeChza9

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

الأزهر الدكتور سلامة داود كلية الزراعة قضايا المرأة الرواق الأزهري

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