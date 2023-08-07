عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استشهاد 148 شخصًا .. الأزهر يرصد الهجمات الإرهابية في باكستان خلال شهر يوليو

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

شهدت باكستان خلال شهر يوليو (2023) ارتفاعًا في عدد ضحايا العمليات الإرهابية مقارنة بالشهر الماضي.

الأزهر يرصد الهجمات الإرهابية في باكستان خلال شهر يوليو

 حيث بلغ عدد العمليات ما يقرب من (24) عملية استهدف خلالها مسلحي"طالبان باكستان"، و"الانفصاليون البلوتش"، و"داعش خراسان" مناطق مختلفة في البلاد.

واستشهد في تلك العمليات نحو (148) شخصًا، من بينهم (61) مدنيًّا؛ بينما بلغت أعداد المصابين (191) شخصًا، من بينهم (75) من أفراد الشرطة. وكان الحدث الأكبر  الذي اختتم به هذا الشهر الهجوم الإرهابي على مقر جمعية علماء الإسلام في مدينة باجور والذي أسفر عن سقوط 46 قتيلًا وما يزيد عن 100 مصاب، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط تنظيم داعش الإرهابي.

جدير بالذكر أن الشهر الماضي (يونيو 2023) نفذت خلاله "داعش خراسان" ثلاث هجمات إرهابية ضد طوائف دينية منها الطريقة النقشبندية وطائفة السيخ.

وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد القتلى من صفوف الإرهابيين (28) إرهابيًّا، بينما اعتقل نحو (82) إرهابيًّا.

واستهدفت العمليات الإرهابية مناطق  مختلفة من باكستان، وكانت مناطق شيراني، كيتش، جمرود، شمال وزيرستان، باره ساهيوال، كالوني، بجنور، جوب، قلات، سوات، آوران الأكثر استهدافًا، واستخدم في التنفيذ القنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة والطائرات وأنواع مختلفة من المواد المتفجرة.

ويلفت مرصد الأزهر إلى أن الأرقام المسجلة خلال شهر يوليو تظهر انخفاضا طفيفا مقارنة بشهر يونيو الذي بلغ (38) هجومًا إرهابيًّا، بينما على صعيد عدد الضحايا فقد سجل ارتفاعا كبيرا من الشرطة والمدنيين في يوليو مقابل (116) شهيدًا بشهر يونيو، وكذلك ارتفاع عدد المعتقلين في صفوف الإرهابيين في يوليو (82) مقارنة بـ (46) في يونيو.

واستكمالًا لقراءة المرصد للوضع الأمني في باكستان، يشير إلى وجود نشاط ملحوظ للتنظيمات الإرهابية يقابله تحرك أمني واستراتيجيات عسكرية من جانب الدولة، لتحييد عناصر تلك التنظيمات ووقف خطرها على الأمن.

باكستان طالبان باكستان الانفصاليون البلوتش العمليات الإرهابية مرصد الأزهر الطريقة النقشبندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

الجامع الأزهر يواصل جهوده التوعوية للمرأة والأسرة.. الأربعاء

“البحوث الإسلامية”: إعداد الأزهر لجيل يحمل أمانة الدعوة سعي نحو بناء شخصية متكاملة

مستشارة الإمام الأكبر: رسالة الأزهر الشريف ومناهجه تستمد وسطيتها من الإسلام

المحرصاوي: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة" لا تقتصر على التسلح العسكري

رئيس جامعة الأزهر : طلاب إندونيسيا متميزون علمًا وخلقًا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للطالبات

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للطالبات

الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والاقتتال في السودان

ترشيحاتنا

6 آلاف صاروخ يوميًا.. إسرائيل تتوقع سيناريو مرعبًا للحرب مع حزب الله

الحوار الوطني يعقد مناقشات خاصة عن النظام الانتخابي والهوية

في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات آثرية أبهرت العالم

بوست على فيس بوك يتسبب في مقتل عريس جديد بالبحيرة .. تفاصيل

بسبب تعاطي المخدرات.. 23 موظفا مهددون بالحبس والفصل من الخدمة نهائيا ببني سويف

روسيا تصدر مذكرة اعتقال ضد مذيعة أوكرانية طالبت بقتل الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ