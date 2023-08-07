وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي

مباشرة من تشاد ..

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه مساء الإثنين 7 أغسطس الجاري إلى تونس مباشرة من ندجامينا، للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.

وأوضح “أبو زيد”، في تصريحات صحفية من العاصمة التشادية ندجامينا ظهر الإثنين، حيث تُعقد اجتماعات الآلية الوزارية لدول جوار السودان، أنه من المقرر أن يجري الوزير شكري مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، إضافة الي التشاور مع نظيره التونسي "نبيل عمار" حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن وزير الخارجية سوف يتشرف خلال الزيارة بلقاء الرئيس التونسي "قيس سعيد"، حيث سينقل إليه رسالة شفهية من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى تونس في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى مصر في شهر أبريل 2021، حيث مثلت تلك الزيارة محطة هامة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين وإكسابها المزيد من الزخم.

كما شهد عام ٢٠٢٢ انعقاد الدورة ١٧ للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، تم التوقيع خلالها على ١١ اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.