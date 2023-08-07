أنوثة وجمال.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ياسمين صبري.. شاهد

تحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ياسمين صبري، خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من الصور التي كشفت عن جمالها ورشاقتها .

وتفضل ياسمين صبري، ارتداء الفساتين الأنيقة والملابس الكاجوال والرياضيه التي تتناسب مع جسمها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

وتختار ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة وتفضل في بعض الأحيان اختيار الكعكه التي تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور ياسمين صبري