بعد الانقلاب على الرئيس بازوم.. توترات حدودية خطيرة بين النيجر ونيجيريا

أصبحت التوترات واضحة على نحو متزايد على الحدود بين نيجيريا والنيجر بعد انتهاء منتصف الليل الماضي للانذار الذي أصدرته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمتمردين الذين استولوا على السلطة في النيجر في 26 يوليو.

المشاركون في قمة الإيكواس طالبوا في 30 يوليو باستعادة الحكم المدني في النيجر في غضون أسبوع وعودة السلطة إلى الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وأفاد مراسلو صحيفة ديلي ترست النيجيرية، بعدم وقوع حوادث مسلحة من المنطقة الحدودية في ولايات سوكوتو وبورنو وكاتسينا وجيجاوا في نيجيريا، لكن الصحيفة تؤكد أن الملايين من الناس هناك يواجهون ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والأدوية، لافتا إلى أنهم لا يعرفون ماذا سيحدث غدًا.

وفي بورنو النيجيرية، يشعر الجيش على الجانبين بانعدام الثقة المتزايد تجاه نظيرة في النيجر، ويشتكي سكان محلية مالام فاتوري في شمال ولاية بورنو وجنود مفرزة الجيش النيجيري المتمركزة هناك، والتي تتمثل مهمتها في محاربة إرهابيي بوكو حرام ، من أنه لم يعد مسموحًا لهم بالدخول إلى بوسو، وهي محلية على بعد كيلومترين من أراضي النيجر ، حيث قاموا بشكل روتيني بشراء الطعام والضروريات الأخرى لأكثر من 10 سنوات.

وبحسب مصدر الصحيفة في قوات الأمن النيجيرية، فإن الجنود النيجيريين انسحبوا من القوة المشتركة مع نيجيريا التي تقاتل مقاتلي بوكو حرام ، الذين غالبًا ما يشنون غارات كر وفر على جانبي الحدود. في الماضي ، كانت هناك اتصالات ودية كل يوم ، ولكن الأحداث الأخيرة وضعت الجيش النيجيري وحتى المدنيين من بوسو ضد الكتيبة النيجيرية.

والآن لا يُسمح للجيش النيجيري ولا المدنيين النيجيريين بالتواجد هناك ، لذلك يجب أن يُطلب من الناس في بوسو شراء الطعام للوحدة. يجب نقل الإمدادات جوا من مايدوجوري ، المركز الإداري لولاية بورنو ، على بعد 200 كيلومتر.

ودعا الأشخاص على جانبي الحدود بين النيجر ونيجيريا، ومعظمهم من أبناء الهوسا، قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى إعادة النظر في موقفهم والتخلي عن فكرة حل النزاع في النيجر عسكريا.

كما أعربت منظمة إسلامية، جماعة نصر الإسلام، عن تقديرها للحكومة النيجيرية لجهودها للدخول في حوار لحل الأزمة في النيجر.

كما التقى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، مساء الأحد، بحكام الولايات الحدودية المتاخمة للنيجر، أحمد عليو (سوكوتو) وعمر نامادي (جيغاوا) وماي مالا بوني (يوبي) وناصر إدريس (كيبي) وديكو رادا (كاتسينا). ولم تعلن نتائج الاجتماع بعد.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك حوالي 300 ألف لاجئ من نيجيريا في النيجر ، 37 ألف منهم فروا من غارات بوكو حرام. وهم الآن في حالة يرثى لها ، حيث لا يمكنهم تلقي المساعدة من السلطات النيجيرية.

وفي 26 يوليو، أعلنت مجموعة متمردة من جيش النيجر على شاشة التلفزيون عزل محمد بازوم من منصب الرئيس ، وإغلاق حدود البلاد ، وفرض حظر تجول ، وتعليق الدستور ، وحظر نشاط الأحزاب السياسية. في 28 يوليو / تموز ، أفاد المتمردون بأن اللواء عبد الرحمن تشياني ، الذي قاد الحرس الرئاسي وقت الانقلاب والذي احتجزت وحداته بازوم وعائلته وما زالت تحتجزه في منزله رهن الإقامة الجبرية ، أصبح رئيسًا للدولة. الرئيس ، وفقا للسياسيين النيجيريين ، "بصحة جيدة" وهو على الهاتف مع قادة وممثلي الحكومات من البلدان الأخرى ، ولكن لا يسمح له بمغادرة مقر إقامته. يزعم أنصار بازوم أنه تم تشديد ظروف اعتقاله ، مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن منزله.

وفي قمة طارئة عقدت في 30 يوليو ، طالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المتمردين الذين استولوا على السلطة في النيجر على الفور بالإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادة تنصيبه واستعادة النظام الدستوري في البلاد. وهددت الجماعة باتخاذ إجراءات ضد المتمردين ولم تستبعد "استخدام القوة".

وتم اقتراح خطة لنشر قوات في النيجر. سعى الرئيس النيجيري بولا تينوبو للحصول على تفويض من مجلس الشيوخ لاستخدام الجيش خارج البلاد ، لكن أعضاء مجلس الشيوخ فضلوا تسوية سياسية.

وقالت القيادة العسكرية للإيكواس إنها تخلت عن سيناريو استخدام القوة ضد النيجر. عند القيام بذلك ، سيزيد المجتمع من ضغط العقوبات.

وقال المتمردون ، بدورهم ، إنهم مستعدون للرد على اعتداء أو محاولة اعتداء من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.