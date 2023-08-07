لجنة العضوية بالأهلي تواصل عقد المقابلات بنظام «الأونلاين»

أجرت لجنة العضوية، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي اليوم عدة مقابلات شخصية بنظام «الأونلاين» عبر برنامج «زوم» للمتقدمين من خارج البلاد وداخلها، للحصول على عضوية الأهلي سواء المقر الرئيسى أو أي من فروع النادي.
وواصلت اللجنة مقابلاتها الشخصية اليوم بنظام «الأونلاين» مع الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، وسط إقبال كبير من المتقدمين للحصول على عضوية الأهلي والاستفادة من قيمتها الحالية قبل الزيادة المقرر تطبيقها.
وعقدت اللجنة مقابلات عبر برنامج «زوم» مع المتقدمين للحصول على العضوية من عدة دول أبرزها السعودية والكويت وقطر، وتقديم كافة التسهيلات لهم ولأسرهم إلى جانب المتقدمين من داخل البلاد.
ووافقت اللجنة اليوم على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية الهائلة في كافة فروع النادي، وذلك بحضور عزة حلمي مدير الاشتراكات، وكمال محسن مدير الحاسب الآلي.
وشهد فرع التجمع إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضويته للاستفادة من الطفرة الهائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى غرف خلع ملابس، ومبنى أكاديمية الكرة، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي وملعبي نجيل صناعي للأكاديمية، ومنطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.
يعد اجتماع اليوم هو الثاني الذي تعقده اللجنة بنظام «الأونلاين»، خاصة أن الاجتماع الأول شهد اشتراك عدد من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي من المقيمين بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وإنجلترا.
وكانت اللجنة قد قررت العمل بنظام «الأونلاين» للتيسير على كل المصريين الذين يرغبون في الانضمام لعائلة الأهلي من أي مكان في العالم، حيث يستطيع أي راغب في الاشتراك سحب استمارة العضوية وإنهاء كافة إجراءات اشتراكه في عضوية النادي أو أي فرع بنظام «الأونلاين» دون الحاجة للحضور إلى مقر النادي .