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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتكلفة 240 مليون جنيه..محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إنشاء النفق في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي اول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان والمهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي.

أوضح المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال انشاء نفق عرابي أن النفق جاري إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من تغطية الحوائط باللبشة الحديدية  وصب الخرسانة للحوائط والاسقف  ليتم  الطلاء النهائي بطبقة Anti carbonation غير القابلة للكربنه وجاري الانتهاء من اعمال التشطيبات والكهرباء للنفق تمهيداً لتشغيله ودخوله الخدمة.

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أشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإجراء اعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

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