بيع زيزو وفتوح .. لاعب الزمالك السابق يكشف حل الازمة المالية للنادي

علق ابراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق علي الازمة المالية التي يمر بيها النادي الزمالك هذه الفترة .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر:" الحل الوحيد لخروج الزمالك من الازمه الماليه بيع زيزو وابو الفتوح في اول عرض رسمي ".

‏أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه مستقبلًا، مشيرا إلى أنه لو رحل اللاعب عن القلعة البيضاء فلن يعود مجددًا وسينضم للمنافس التقليدي.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد ضم زيزو، بينما فتوح يريد تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة".