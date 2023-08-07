بيان عاجل من الصين بشأن التعاون في مجالي التجارة والطاقة مع روسيا

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن التعاون الصيني الروسي في التجارة والطاقة يتطور بنجاح بفضل الصداقة والثقة المتبادلة بين شعبي البلدين.

في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن التعاون الصيني الروسي في التجارة والطاقة يتطور بنجاح بفضل الصداقة والثقة المتبادلة بين شعبي البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، نقلا عن وانج يي قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيرة الروسي سيرجي لافروف، إن حجم التجارة بين الصين وروسيا يعمل مرة أخرى على تحديث السجلات.

وأضاف وانج، أن التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين يتطور بشكل مطرد، كما أن التبادلات الإنسانية تتعافى بسرعة"، لافتا إلى أن هذا يثبت أن الصين وروسيا صديقان حميمان وشريكان موثوق بهما، ويحافظان على علاقات الثقة مع بعضهما البعض.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الاتجاه الذي ذكره قد تكثف بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لـ روسيا في مارس الماضي، مضيرا إلى أن أهم شيء هو مواصلة تعزيز تحقيق التوافق الذي تم التوصل إليه بين قادة بلدينا.

ويعتقد وانج أنه يتعين على بكين وموسكو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما بشكل مشترك في العصر الجديد "للحفاظ على المستوى العالي من التنمية".

وفقًا للإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، زادت التجارة بين موسكو وبكين في الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 40.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 114.54 مليار دولار.

كما زادت الصادرات من الصين على مدى 6 أشهر بنسبة 78.1٪ إلى حوالي 52.28 مليار دولار، وارتفعت واردات السلع والخدمات الروسية بنسبة 19.4٪ إلى 62.26 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة الصينية، إن النمو الديناميكي لدوران التجارة الصينية الروسية "يؤكد تماما وجود إمكانات ومجال التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".