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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انكسار الطاقة الشمسية.. مفاجأة غير متوقعة عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس بداية من اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة،  حيث قال إن شهر مسرى "هو الشهر الـ 12 في الأشهر القبطية" يبدأ بانكسار كبير في درجة الحرارة وطاقتها الشمسية اليوم الاثنين 7 / 8 / 2023 على أجزاء كبيرة من الوجه البحري والدلتا ثم يشمل الانكسار معظم الجمهورية بداية من غداً الثلاثاء.

شهر أبيب

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أن شهر أبيب انتهي وبدأ شهر مسرى ومسرى هو الشهر الـ 12 في الأشهر القبطية وينتهي في 6 سبتمبر ثم الشهر الصغير "النسي لمدة 5  إلى 6 أيام" وتبدأ السنة الجديدة بشهر توت 11 سبتمبر "عيد الفلاح" وينتهى في 10 أكتوبر. 

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أنه يتبقى الربع الأخير من فصل الصيف، وبعدها يبدأ فصل الخريف، ويعبر فصل الخريف عن نفسه “بقلب جامد " بكل مظاهره المناخية وهي: 

1- انكسار درجة حرارة النهار وصهده وبدون عودة للأجواء الحارة مرة تانية الا مناوشات يائسة قبل دخول الشتاء.

2- زيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً. 

3- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل.

4- بداية ظهور الشبورة المائية صباحاً في الوجه البحري خصوصاً على الطرق السريعة.

5- بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الامطار خاصة على السواحل والدلتا.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 36 25
6 اكتوبر 36 25
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 26
وادى النطرون 36 25
كفر الشيخ 34 26
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 26
طنطا 34 26
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 37 25
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 38 26
طابا 39 24
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 33 23
سيوة 35 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 40 30
حلايب 38 30
أبو رماد 40 29 
رأس حدربة 37 28
الفيوم 37 25
بني سويف 38 26

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