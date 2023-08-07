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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم Mi Amigo Hugo ضمن برنامج نادي سينما فنزويلا بقصر السينما

من عرض الفيلم الوثائقي
من عرض الفيلم الوثائقي Mi Amigo Hugo

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى يعرض قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم الفيلم الوثائقي Mi Amigo Hugo وذلك ضمن برنامج نادى سينما جمهورية فنزويلا وهو من إخراج المخرج الكبير اوليفر ستون وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠ اغسطس ٢٠٢٣ فى تمام الساعة السابعة مساءا.

 

عرض الفيلم الوثائقي Mi Amigo Hugo

ويحضر عرض الفيلم الفنان تامر عبدالمنعم وسفير فنزويلا ويلمر باريانتوس ومجموعة من الجالية الفنزويلية.

يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية وسفارة فينزويلا.
يذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم وقع برتوكول بين الإدارة العامة للثقافة السينمائية وسفارة فنزويلا قبل شهرين على أن يقام نادي سينما لأفلام دولة من ناحية أخرى أهدى السفير الفنزويلي مجموعة من الكتب والأفلام الخاصة بدولة فنزويلا.

كما أهدى مدير عام الثقافة السينمائية الفنان تامر عبدالمنعم سفارة فنزويلا مجموعة من أعداد مجلة أبيض وأسود التي يرأس تحريرها.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة سبقها زيارة من سفير دولة فنزويلا ويلمر بارينتوس لقصر السينما لبداية التعاون الثقافي بين مصر وفنزويلا بقصر السينما.

في نفس السياق تقام ندوة عقب عرض الفيلم يديرها الناقد الفني دكتور نادر رفاعي.

 

قصر السينما نيفين الكيلاني وزير الثقافة تامر عبدالمنعم الفنان تامر عبدالمنعم Mi Amigo Hugo فنزويلا الفيلم الوثائقي Mi Amigo Hugo

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