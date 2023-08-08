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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. تنسيق الجامعات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50% أدبي .. وتطبيق مناهج الإعدادي الجديدة من العام الدراسي 2024-2025

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023..نكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات بكلية الذكاء الاصطناعي بحلوان

يتابع طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الاولى 2023 التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات و المعاهد المصرية و ينتظر طلاب المرحلتين الثانية و الثالثة موعد بدء تنسيق القبول بالكليات 2023 الخاص بهم . 

تطبيق مناهج الإعدادي الجديدة من العام الدراسي 2024-2025

اختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فعاليات ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر، المنعقد على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50% أدبي

يتابع طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى 2023 التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات و المعاهد المصرية و ينتظر طلاب المرحلتين الثانية و الثالثة موعد بدء تنسيق القبول بالكليات 2023 الخاص بهم . 

توصية من مجلس العمداء.. السبت أجازة أسبوعية بجامعة جنوب الوادى

ناقش مجلس عمداء جامعة جنوب الوادى، خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، تحويل يوم السبت من كل أسبوع من يوم عمل إلى أجازة أسبوعية.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، ومثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى توقيع العقود الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، مع شركات من القطاع الخاص. 

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