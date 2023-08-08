زعماء غرب أفريقيا يعقدون قمة جديدة لبحث تطورات الوضع في النيجر

يعقد زعماء دول غرب إفريقيا قمة لمناقشة رفض المجلس العسكري في النيجر مهلة لإعادة الرئيس المخلوع ، الأمر الذي يحفز الآمال الدولية في التوصل إلى حل دون استخدام القوة.

طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من قادة انقلاب 26 يوليو / تموز أن يتنحوا بحلول يوم الأحد أو يواجهوا تدخلاً عسكريًا محتملاً ، لكن المجلس العسكري بدلاً من ذلك أغلق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد.

ولم ترد الكتلة بشكل مباشر ، لكنها قالت يوم الاثنين إنها ستعقد قمة الخميس لبحث المواجهة - وهو قرار قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنه يتيح مساحة للوساطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في إفادة يومية 'نافذة الفرصة لا تزال مفتوحة بالتأكيد. نعتقد أن المجلس العسكري يجب أن يتنحى'.

وتعطي احتياطيات النيجر من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في الحرب مع المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل أهمية اقتصادية واستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.

اتخذ قادة الانقلاب في نيامي نبرة تحد ، مؤكدين عزمهم على الوقوف بحزم.

وقال ممثل المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الوطني يوم الأحد مع انتهاء المهلة 'القوات المسلحة النيجيرية وجميع قواتنا الدفاعية والأمنية ، مدعومة بالدعم المستمر لشعبنا ، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا'.

كما دعوا الشباب النيجيري إلى الاستعداد لخدمة بلدهم في وقت الحاجة - وهي دعوة حاشدة قال العديد من الطلاب في جامعة عبدو موموني بالعاصمة يوم الاثنين إنهم سيستجيبون لها.

سيكون الاقتراح لحملة السندات ، والذي سيسمح بمفاوضات السداد وجهود إعادة هيكلة الديون ، مشابهًا للخطة التي قدمتها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية PDVSA في مارس لتعليق قانون التقادم على الديون حتى عام 2028 أو حتى العقوبات الأمريكية على ترفع الأمة.

نظرًا لعدم اعتراف واشنطن بإدارة مادورو ، لم يُظهر اقتراح الحكومة تقدمًا كبيرًا. خطة مماثلة من قبل الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة يجب أن تكون مضاءة باللون الأخضر من قبل الولايات المتحدة.

وقالت طالبة الماجستير في الاقتصاد سوميلا حمادو في الحرم الجامعي الذي غمرته الأمطار 'لا تضحيات كثيرة ... لبلدنا نحن مستعدون للتضحية بأرواحنا'.

بدت عاصمة النيجر نيامي هادئة يوم الاثنين مع قيام الناس بأعمالهم كالمعتاد ، لكن إغلاق المجال الجوي النيجيري تسبب بالفعل في تعطيل الأجواء.

يبلغ حجم النيجر غير الساحلية أكثر من ضعف مساحة فرنسا ، وعادة ما يمر فوقها العديد من مسارات الطيران عبر إفريقيا. وعلقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها من وإلى واجادوجو في بوركينا فاسو وباماكو في مالي ، المتاخمتين للنيجر ، حتى 11 أغسطس ، وحذرت من زيادة أوقات الرحلات.

واتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقفا أكثر تشددا من الانقلاب في النيجر ، وهو السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات ، مقارنة بموقفها السابق. إن مصداقية النادي الذي يضم 15 دولة معرضة للخطر لأنه قال إنه لن يتسامح مع المزيد من مثل هذه الانقلابات.

اتفق قادة دفاع الإيكواس يوم الجمعة على خطة عمل عسكرية محتملة إذا لم يتم الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه ، على الرغم من أنهم قالوا إن القرارات العملياتية سيقررها رؤساء الدول.

لكن وحدة الكتلة تعطلت بوعد من المجلس العسكري الحاكم في مالي وبوركينا فاسو ، وكلاهما عضو ، للدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر.

قال الجيش المالي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إن البلدين أرسلا وفدا إلى نيامي للتضامن. وفي وقت لاحق ، كرر ممثل وفد مالي دعم بلاده للمجلس العسكري.

من شأن حدوث انشقاق داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتصعيد المواجهة مع النيجر أن يزيد من زعزعة الاستقرار في واحدة من أفقر مناطق العالم ، والتي تواجه بالفعل أزمة جوع وتمرد إسلامي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

ودفع التهديد بتدهور الوضع الأمني ​​فرنسا إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى النيجر ، بينما قالت السفارة الصينية في نيامي إن على رعاياها في النيجر المغادرة إلى دولة ثالثة أو العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم سبب للبقاء.

وفرض حلفاء أفارقة وغربيون عقوبات وقطعوا مساعداتهم عن النيجر للضغط على المجلس العسكري للتنحي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن 'مئات الملايين من الدولارات' من المساعدات الأمريكية المتوقفة معرضة للخطر إذا لم يعيد المجلس العسكري في البلاد الحكومة المنتخبة.

على الرغم من هذه المصاعب التي تلوح في الأفق ، يبدو أن منظمي الانقلاب يتمتعون بدعم جزء على الأقل من السكان.

جذبت مسيرة مؤيدة للانقلاب الآلاف من الناس إلى ملعب نيامي يوم الأحد ، بينما قام بعض السكان المحليين ، بما في ذلك النساء ، بإقامة تقاطعات في العاصمة لتقديم مقاومة غير عنيفة لدعم المجلس العسكري إذا لزم الأمر.

وقالت زينبو بوبكر زاكو ، وهي طالبة وعضو في مجلس الشابات النيجيريين: 'هذا يثبت التزام وتصميم شابات النيجر بمرافقتهن ودعمهن (المجلس العسكري)'.