عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فهم غلط.. قصة مغازلة هند رستم من صبي على الشاطئ

هند رستم
هند رستم

تحل اليوم، الثلاثاء 8 أغسطس، ذكرى رحيل النجمة هند رستم، أو مارلين مونرو الشرق كما لُقبت، والتي ولدت في 12 نوفمبر عام 1931، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ80 عامًا. 

تركت الفنانة هند رستم، لنا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما، وفي هذه المناسبة نرصد واقعة غريبة تعرضت لها.

 

هند رستم تتعرض للمغازلة على الشاطئ 

نشرت مجلة "الكواكب" في عدد لها خلال خمسينيات القرن الماضي مقالًا للفنانة هند رستم، بعنوان «بكره السفر»، تحدثت من خلاله عن واقعة غريبة تعرضت لها، حيث أقدم صبي يبلغ من العمر 16 عامًا على مغازلتها والتحرش لفظيًا بها وهي جالسة على الشاطئ.

وتحدثت هند رستم عن تلك الواقعة بالتفصيل في مقالها، قائلة: «المرة الأولى التي غادرت فيها القاهرة كانت إلى السويس ذات صيف، وقبلت الرحلة إلى السويس لأن أصحاب الاقتراح عددوا مزايا السويس، وجمالها الذي قلما يتوفر في بلاج مصيف مصري».

وأضافت هند رستم في مقالها: «وجدت البلاج وكأنه قطعة من الريفيرا الجميلة في مواسم هدوئها، وعلى الرغم من ازدحام الشاطئ وقتها بالأجانب لكنه كان هادئا وجميلا، إلا أنه يعكر صفو هند إلا ولد في السادسة عشرة من عمره كان يغازلني بأسلوب صبياني».

 

فهم غلط

وتابعت هند رستم: «يبدو أنه فهم أنني أشجعه بهذه الابتسامات، ولكنني نهرته بشدة، وفي تلك اللحظة جاء رجل مسن وأمسك به ومضى يضربه، والصبي يستغيث».

وجلست هند رستم فيما بعد تضحك على الصبي وتسخر منه، ومن بعد هذه الزيارة استغلت هند كل فرصة لتذهب إلى شاطئ السويس الهادئ.

هند رستم الفنانة هند رستم ذكرى هند رستم ذكرى رحيل هند رستم ذكرى وفاة هند رستم أعمال هند رستم أفلام هند رستم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

تصالح مرتضى منصور وحازم إمام في مقر اتحاد الكرة| فيديو

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

موضوعات متعلقة

سايب المخترعين والعلماء.. إنتصار: الإعلام ماسكين في اللي بيطبخوا على النت

بدرية طلبة: الناس بتعمل أي حاجة علشان تبقى تريند

أخبار الفن| حقيقة ارتباط عمرو دياب بـ داليدا خليل.. فارق العمر بين طليقة الفيشاوي وزوجها الجديد

عرض فيلم Mi Amigo Hugo ضمن برنامج نادي سينما فنزويلا بقصر السينما

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

أحدهما لسيدة.. محمد طعيمة بشخصيتين في الليلة كبيرة

ذكرى ميلادها.. تعرف على الأيام الأخيرة في حياة نبيلة السيد

في ذكراها.. علاقة ليلى حمدي بـ علاء ولي الدين

ترشيحاتنا

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

التفاصيل الكاملة لمشاركة وزير الخارجية في قمة دول جوار السودان بتشاد |تقرير

200 جنيه رسوم وضرائب سنوية على الأتوبيس الخاص في قانون المرور| تفاصيل

بعد رحيل مرتضى منصور.. شبانة يكشف عن رئيس الزمالك الجديد حتى الانتخابات

روسيا: طائرات التحالف الدولي تخرق بروتوكولات تفادي التصادم فوق البحر المتوسط

ماذا تقول عند أذان الفجر ؟ ردد 25 كلمة تغفر جميع ذنوبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ