خلال تكريمه أوائل الثانوية| محافظ بورسعيد: نحصد ثمار اجتهاد وإصرار الطلاب وأسرهم

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالمحافظة، خلال احتفالية كبرة، وذلك بمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير، وميداليات لجميع الطلاب؛ تكريما لهم، لحرصهم على التفوق والتميز.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور ياسر علام مدير المنطقة الأزهرية، وعلي الألفي نقيب المعلمين، والقيادات التعليمية والتنفيذية والشعبية وممثلي الأحزاب ببورسعيد.

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بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ، ثم آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة بورسعيد، الطالب مروان أحمد علي عبد السميع، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والأول على محافظة بورسعيد، والطالب " أدهم محمود حسن فهمي" الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم) والثاني على محافظة بورسعيد، والطالبة ندي عبد الباقي أحمد عبد الباقي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، حيث وجه الطلاب الشكر لأسرهم و للقيادات التعليمية ببورسعيد على الجهد الكبير في تطوير العملية التعليمية.

وشملت فعاليات الاحتفالية ، تقديم عدد من العروض الفنية بقيادة فرقة عجميات للفنون، و بمشاركة طلائع الشباب والرياضة، عقبها كلمة دكتور ياسر علام مدير المنطقة الأزهرية ببورسعيد، والذي وجه الشكر لمحافظ بورسعيد وقيادات تعليم بورسعيد على الجهود المثمرة في تطوير العملية التعليمية.

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وخلال كلمته، هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة بورسعيد، معربا عن فخره بحصول أبناء محافظة بورسعيد على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

كما هنأ الطلاب الأوائل على محافظة بورسعيد في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية .

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، قائلا أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة و الطموح والتربية الجيدة.

ووجه التهنئة لأسر الطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، مؤكدا على أهمية دور الأسرة ، والذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

وأشار محافظ بورسعيد خلال كلمته، إلى أن الأمان والاستقرار والتنمية هم الركائز الاساسية لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائنا، لافتا إلى أن القيادة السياسية حرصت على البناء والتعمير من أجل مستقبل أفضل لأبناء مصر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المضنية التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في الدولة المصرية، والعبور بمصر بسلام من الأزمات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية.

وأكد أهمية تكاتف المواطن مع القيادة السياسية للاستمرار في تحقيق خطط التنمية والتعمير.

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وتطرق المحافظ خلال اللقاء، عن خطة تطوير العملية التعليمية ببورسعيد، والتي كان لها دور كبير في تحقيق النجاح والتميز لأبنائنا خلال امتحانات الثانوية العامة والفنية، لافتا إلى أن التخطيط والرؤية المستقبلية والإصرار على التنفيذ، كانت من أسباب النجاح والتميز.

كما وجه محافظ بورسعيد، الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد، على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد، مؤكدا على النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا ، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات و تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره ، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم، معربا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، لافتا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد ومتطور.

وأشار محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، وأكد حرصه الكامل على تقديم كافة الدعم لطلاب الثانوية العامة، لافتا إلى أن المحافظة ساهمت في تخفيف عبء المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة من خلال تنفيذ قوافل تعليمية على أعلى مستوى، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور خلال الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

ونوه "محافظ بورسعيد " خلال حديثه، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى والذى يتماشى مع توجهات الدولة نحو البناء والتشييد، والتوسع فى المؤسسات الصناعية، مشيرا أن طلاب التعليم الفني يحصلون على مختلف فرص العمل فور انهاء المرحلة الدراسية، وذلك بعد أن وفرت الدولة على أرض بورسعيد الآلاف من فرص العمل فى الكيانات الصناعية المختلفة.

و طالب المحافظ أبناءه الطلاب بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها .

وفي نهاية اللقاء، جدد محافظ بورسعيد تهنئته القلبية للطلاب الأوائل وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق واختتم اللقاء بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع الطلاب الأوائل بالثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.