بينهم سياسي.. قتلى في انفجار عنيف جنوب غرب باكستان





أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بانفجار قنبلة قرب سيارة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم سياسي محلي، حسبما ذكر مسؤولون في الحكومة والشرطة.

وقال نائب مفوض بنجكور أمجد سومرو، لوسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة يوم الاثنين عندما استهدفت قنبلة مزروعة على جانب الطريق سيارة رئيس مجلس نقابي وآخرين كانوا عائدين من حفل زفاف في منطقة بنجكور في الإقليم، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت الشرطة أن القنبلة انفجرت من خلال جهاز تحكم عن بعد، مضيفة أن السيارة تضررت بالكامل جراء الانفجار.

وفي أعقاب الحادث، طوقت الشرطة وقوات الأمن المنطقة وأطلقت عملية بحث للقبض على الجناة.

ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسؤولية عن الهجوم.

