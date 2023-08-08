عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السيسي: البهرة عايشين معانا بكل ود واحترام.. وربنا يعينا على كل طيب

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن ما يتم في أضرحة آل البيت من أعمال تطوير وتجديد، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية، لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لاستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمسجد السيدة نفيسة بعد عملية الترميم والتجديد: “يمكن وإحنا متحركين وجايين هنا متحركين في مناطق زي عرب الأنصار، ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا في منطقة مجرى العيون، غيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فإحنا بنتحرك في إطار خطة نتمنى من ربنا يوفقنا فيها”.


وقال رئيس الجمهورية: “لكن النهارده، بوجود جلالة سلطان البهرة والعائلة والمرافقين له، نتشرف بوجودنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة، وزي ما إنتم شايفين اتعمل المسجد والمنطقة المحيطة والضريح الكريم، وربنا يعينا إن إحنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي بنعمله ويعنا عليه”، موجها الشكر للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

واستكمل السيسي: “اشكرك باسمي وباسم المصريين على مساهمتكم الكريمة المستمرة بعنوان المحبة والمودة، وهنا مش هنسى أقول إننا في مصر طائفة البهرة عايشين وسط أهلهم بمنتهى الود والاحترام، مش مني أنا ومش بس كدولة مهتم بيهم، لكن من الشعب، وربنا يعينا على كل طيب”.

طائفة البهرة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة سلطان البهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

واقعة غريبة.. سعودية ترفع قضية على والدها لهذا السبب وقرار عاجل من المحكمة

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

ترشيحاتنا

عملة موحدة ونهاية الدولار.. قمة البريكس أول مسمار في نعش هيمنة واشنطن| تفاصيل

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

أعضاء الكونجرس يعبرون عن قلقهم من عنف المستوطنين في الضفة

عالميا.. سعر الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

مجزرة جديدة.. هجوم داعشي قاسٍ على الرقة بشمال سوريا

الري: معاينة 80 كوبرى و2 قنطرة لتقييم الحالة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ