السيسي: البهرة عايشين معانا بكل ود واحترام.. وربنا يعينا على كل طيب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن ما يتم في أضرحة آل البيت من أعمال تطوير وتجديد، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية، لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لاستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمسجد السيدة نفيسة بعد عملية الترميم والتجديد: “يمكن وإحنا متحركين وجايين هنا متحركين في مناطق زي عرب الأنصار، ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا في منطقة مجرى العيون، غيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فإحنا بنتحرك في إطار خطة نتمنى من ربنا يوفقنا فيها”.



وقال رئيس الجمهورية: “لكن النهارده، بوجود جلالة سلطان البهرة والعائلة والمرافقين له، نتشرف بوجودنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة، وزي ما إنتم شايفين اتعمل المسجد والمنطقة المحيطة والضريح الكريم، وربنا يعينا إن إحنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي بنعمله ويعنا عليه”، موجها الشكر للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

واستكمل السيسي: “اشكرك باسمي وباسم المصريين على مساهمتكم الكريمة المستمرة بعنوان المحبة والمودة، وهنا مش هنسى أقول إننا في مصر طائفة البهرة عايشين وسط أهلهم بمنتهى الود والاحترام، مش مني أنا ومش بس كدولة مهتم بيهم، لكن من الشعب، وربنا يعينا على كل طيب”.