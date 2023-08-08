شاهد.. مباريات الأسبوع الثالث من دورى مراكز الشباب بدمياط

أقيمت مباريات المجموعة الثانية الموسم العاشر لدورى مراكز الشباب، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب"، بالتعاون مع منطقة دمياط لكرة القدم.

وكانت النتائج كالتالي: فوز السنانية على استاد دمياط 6/ 5، وفوز البصارطة على الرحامنة 3/ 2، وفوز جمصة على الروضة 2/ 1.

وأكد الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديري، ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدورى من خلال النشرات الموزعة علي مراكز الشباب المشاركة في الدورى من خلالصفحة إدارة الشباب بالمديرية على “فيسبوك” https://www.facebook.com/profile.php?id=100057757955546...

أو من خلال الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة على “فيسبوك”

https://www.facebook.com/youthsportmoderia?mibextid=ZbWKwL.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.