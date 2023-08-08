محافظات القناة تشهد انطلاق حملة غسيل شبكات مياه الشرب

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن البدء خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه أعمال غسيل شبكات مياه الشرب تأتي بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب ورؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين، بمحافظات القناة الثلاث.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مؤكداً أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.



وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشركة، بمحافظات القناة بتكثيف المرور بصفة دورية ومنتظمة لجميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.