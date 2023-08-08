ضربة غير متوقعة.. إيطاليا تفرض ضريبة مكاسب على البنوك بنسبة 40%

وافق مجلس الوزراء الإيطالي على "ضريبة غير متوقعة" بنسبة 40% على أرباح البنوك في إيطاليا هذا العام، مع تخصيص العائدات لمساعدة حاملي الرهن العقاري وخفض الضرائب، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، في مؤتمر صحفي، إن الضريبة ستضر بالأرباح التي يتم جنيها من ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفًا: “على المرء فقط أن ينظر إلى أرباح النصف الأول من عام 2023 للبنوك، وكذلك نتيجة رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، ليدرك أننا لا نتحدث عن بضعة ملايين، لكننا نتحدث عن أنه يمكن للمرء أن يفترض المليارات”.

واستفادت البنوك الإيطالية (مثل تلك الموجودة في المملكة المتحدة) من ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، وفق صحيفة “الجارديان”.

وبدورهم، يضغط النشطاء في المملكة المتحدة من أجل ضريبة غير متوقعة أيضًا.