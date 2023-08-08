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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نادي مدينتي يستقبل وفدا من الشارقة الإماراتي

صدى البلد

قام وفد من نادي الشارقة الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس بزيارة  لنادي مدينتي الرياضي . وضم وفد نادي الشارقة ،  أحمد عبد الرحمن العويس ، رئيس مجلس الإدارة ، وعدد من المسئولين واللاعبين بالنادي .

وتفقد وفد نادي الشارقة عدد من المنشآت الرياضية والإدارية بنادي مدينتي ، منها صالة الألعاب القتالية ومجمع الاسكواش وغيرها ، بمرافقة كبار المسؤولين بنادي مدينتي .

وأشاد الوفد الاماراتي بمستوى الملاعب والانشاءات والخدمات الموجودة بنادي مدينتي لمختلف الألعاب الرياضية. وفي ختام الجولة ، تم تكريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وإهداءه درع النادي.

يشار إلى أن زيارة وفد نادي الشارقة لنادي مدينتي تأتي على هامش المعسكر التدريبي لفريق نادي الشارقة للتايكوندو، والمقام في نادي مدينتي.

ويعد نادي مدينتي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر ، فهو مقام على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢ وبطولة "قاضية" الدولية للفنون القتالية المختلطة . ويضم نادي مدينتي نحو ٢٦ أكاديمية رياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم وغيرها.

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