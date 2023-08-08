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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا.. ارتفاع العجز التجاري لـ 2 مليار دولار من مايو إلى يونيو

صدى البلد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي ،اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري الكندي ارتفع إلى 3.73 مليار دولار كندي (2.77 مليار دولار) في يونيو من مايو ، وهو الأكبر في ما يقرب من 3 سنوات ، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 2.2٪ ، متجاوزة انخفاض الواردات بنسبة 0.5٪.

 

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز عجزا تجاريا قدره 2.90 مليار دولار كندي. 

وقامت ستيت كان بتعديل العجز في مايو بالزيادة إلى 2.68 مليار دولار كندي من 3.44 مليار دولار كندي في البداية.

 

ارتفع العجز التجاري لكندا مع دول أخرى غير الولايات المتحدة ، أكبر شريك تجاري لها ، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو ، حيث انخفضت الصادرات على أساس شهري بنسبة 5.5٪ ، بينما انخفضت الواردات بشكل هامشي.

 

وحذر ستيت كان  أيضًا من أن التأثير الناجم عن إضراب لمدة 13 يومًا من خلال أعمال الرصيف في غرب كندا من المرجح أن يُرى في بيانات يوليو التي ستصدر الشهر المقبل.

44 مليار دولار 90 مليار دولار 3 سنوات الشهر المقبل العجز التجاري الصادرات الولايات المتحدة ا

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