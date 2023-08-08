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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع رئيس مجمع الإصدارات الذكية سبل التعاون للتحول الرقمي

صدى البلد

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء أحمد عبدالسلام، رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعاون والاستفادة بالإمكانات الهائلة للمجمع ، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق المأمونية والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة، مشيراً إلى توجيه الوزير القيادات المعنية بالوزارة خلال الاجتماع بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة للفرق الطبية من العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن استخراج قرارات التكليف للأطباء، واستخراج الشهادات الخاصة بتطعيمات الأطفال

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول المناقشة حول تطوير منظومة الوزارة للمراقبة على مقدمي الأغذية، من خلال وضع آلية عمل متكاملة لاصدار تراخيص العاملين بمجال الأغذية، وذلك بعد تطبيق الكشف الفعلي عليهم من قبل وزارة الصحة متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة والتأكد من خلوهم من الأمراض، كما شدد على تطوير آلية المراقبة على العاملين، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير وجه المعنيين من الوزارة خلال الاجتماع بسرعة البدء في التعاون مع المجمع لاستخراج البطاقات التعريفية المميكنة والمؤمنة لكافة العاملين في المنشآت الصحية من الفرق الطبية ووضع التصميم الخاص بها، مؤكداً أن المجمع يعد صرحاً متكاملًا يتمكن من إحكام السيطرة الأمنية على إصدار الأوراق ومنع تزويرها، فضلاً عن تقديم حلولاً تكنولوجية متكاملة لكافة قطاعات الدولة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030

ولفت "عبدالغفار" ، إلى أنه عقب الاجتماع تفقد الوزير كافة أقسام المجمع والذي يقع على مساحة 570 ألف متر مربع، حيث تفقد المصنع الخاص بانتاج الورق المؤمن والمميكن وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت، واستمع الوزير لشرح مفصل حول مراحل العمل والتحضير الخاصة بالورق وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، كما تفقد الوزير المركز التكنولوجى لصناعة الهولوجرام " ثنائى وثلاثى ورباعى الأبعاد"، موضحاً أن الوزير استمع إلى لشرح مفصل حول آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن انتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.

من جانبه ، أكد اللواء أحمد عبدالسلام، أن المجمع يعد هو الأول في مصر وافريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم انتاج 12 ألف طن ورق سنوياً، مؤكداً الاستعداد الكامل مع الوزارة لتحقيق كافة سبل التعاون، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة.

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