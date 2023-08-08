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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

23 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالد قهلية بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العينين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحي. 

 

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص مجال التثقيف الصحي فقد نظمت 717 ندوه تثقيفية بحضور نحو4000 مواطن من المترددين على عيادات الأسنان. 

 

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال يوليو الماضى والتى تضمنت تفقد 21 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة. 

 

وأوضح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 23792 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال يوليو الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بالاشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين. 

 

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