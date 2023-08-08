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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة أحمد حاتم.. إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري

صدى البلد

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري والمقرر إطلاقه قريبًا بدور العرض السينمائية. 


وجمع الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري بين الدراما والأكشن، ليكشف عن انفجار سيارة، وإصابة حسن المصري في أذنه، بجانب مشاهد درامية يشوبها الغموض حول علاقته بشخصيات الفيلم.
ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

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ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

 

احمد حاتم أفلام مصر العالمية الاعلان التشويقى الدراما والأكشن العرض السينمائي العرض السينمائية

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