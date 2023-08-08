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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بينقط الشيخ في العزاء.. القارئ محمود القزاز يكشف لـ صدى البلد ملابسات الواقعة

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإخراج أموال موضوعة في «عقد»، كما لو كان في فرح، ويقوم بإعطائه كـ«نقطة» للقارئ الشيخ محمود القزاز، خلال تلاوته في أحد العزاءات، قائلاً: «هذا مقدم حتى تقرأ عزائي».

 

أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن موقف القارئ الشيخ محمود القزاز من هذا الفعل، هل كان يعلم مسبقا بهذا الفعل؟ أم أنه فعل متكرر وقد اعتاد عليه الشيخ.

 

قال القارئ الشيخ محمود القزاز في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إنه لم يكن يعلم مطلقا بفعل هذا الرجل، مبديا اندهاشه واستنكاره لهذا الفعل الذي لا يليق بقارئ قرآن على الإطلاق.

 

وأكد القزاز أنه يرفض مثل هذه الأفعال التي تخرج القارئ من جلال القرآن ولحظات الخشوع والحالة الروحانية التي يدخل فيها أثناء التلاوة.

 

 مطالبا الجميع باحترام القرآن وأهل المتوفى إذا كانت التلاوة في عزاء.

 

وخرج صاحب واقعة إلقاء «النقطة» على قارئ القرآن بعزاء الدقهلية، في مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» فيما بعد، ليوضح حقيقة ما حدث في العزاء الذي شهد الواقعة.

 

أكد صاحب واقعة إلقاء «النقطة» على قارئ القرآن بعزاء الدقهلية، أن الشيخ محمود القزاز لم يكن يعلم بهذا الموقف، مشيرًا إلى أنه فعل الأمر بينه وبين نفسه دون إخبار أي شخص. 

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