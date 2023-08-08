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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنيتي من كلاسيكيات المزيكا.. ساموزين يرد على مروان خوري بسبب أغنيته الجديدة

مروان وساموزين
مروان وساموزين

حرص الفنان ساموزين ، للرد على المطرب مروان خورى والذى تحدث فى مؤتمر صحفي له عقد مؤخرا.

وأكد مروان خورى، خلال المؤتمر أنه لا يوجد تشابه بين أغنيته اللى بيغار وأغنية ساموزين مش قادر التي طرحت عام 2005.

وهو ما جعل ساموزين، يرد على موران خورى على صفحته الرسمية وقال: حق الرد علي هذا الكلام انا لو كان بدي أعمل مشكله كنت أتكلمت في الصحافه وعملت أكثر من ذلك ولكن بالعكس سكت والتوجه كان فقط عن طريق صفحاتي الرسميه وذلك حفاظا علي الحقوق الملكيه الفكريه والادبيه.

وأضاف: وجه نظر تحترم من فنان كبير وملحن كبير صديق لي أعتقد أننا اصدقاء من عمر طويل أنا ومروان وتوارد الأفكار بين الملحنين حقيقه لا ننكرها أبدًا ولكن عدم سماع الأغنيه لا أعتقد أن هذا الكلام حقيقي لأن مروان تربطني به علاقه من أيام وجودي في لبنان وهو يعلم هذا الشئ جيدا.

وتابع: وهو كان من أول المباركين لي علي هذه الأغنيه أيامها، أنا ما بنسي هالايام أبدًا ! وبالرغم من ذلك فهو شئ يسعدني أن تكون ألحان أغنيته الجديده بها تشابه من أغنيه لي قد طرحت سنه ٢٠٠٥ وباقيه في ذهون الناس حتى اليوم وتكون من الكلاسيكيات التي لا تنسي.

 

 

كتب سامو زين، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” عبر خاصية الاستوري: “حبايبي قبل الخبر انا لم اتزوج او ارتبط لحد الان عشان شايف الكلام بقى كتير قولت أوضح”.

 

الحكم على ساموزين

ومن ناحية أخرى عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، المطرب سامو زين بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغا وقدره مليون و397 ألفا و393 جنيها، وإلزامه المصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

 

سامو زين متهم بالتهرب الضريبي
وأسندت النيابة، للمتهم، أسامة محمد الأبرص، الشهير بـ"سامو زين"، تهمة التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017، عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني، إضافة إلى تعاملات منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم، وبلغ قيمة الضريبة المتهرب من دفعها مليون و397 ألف و393 جنيها.

 

الفنان ساموزين ساموزين مروان خوري أغنيته اللى بيغار مش قادر

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