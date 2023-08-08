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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يطرح الساحل الشمالي مع ميريام فارس غدا

بوستر أغنية منير
بوستر أغنية منير

يستعد الكينج محمد منير لطرح أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم الساحل الشمالي مساء غد الأربعاء عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويشارك منير الغناء فى أغنيته الساحل الشمالي اللبنانية ميريام فارس ومن ألحان محمد رحيم.

محمد رحيم يكشف تفاصيل الديو

وكان الملحن محمد رحيم قد كشف تفاصيل الديو من خلال منشور له عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب: "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربه اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنية #الساحل_الشمالي هي النجمة ميريام فارس ونازلة إن شاء الله في خلال أيام قليلة جدا  دعواتكو ابقى ان شاء الله.

 

منير يروج للأغنية 

وبدأ منير فى الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بطرح جزء من الأغنية وعلق عليها قائلا: ديو الكينج محمد منير و ملكة المسرح ميريام فارس بكره الساعة 5 على كل المنصات، انتاج كرافت ميديا.

 

حفل منير وحميد فى الساحل 

وأحيا محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

بدأ فقرات الحفل الفنان حميد الشاعري الذي شدى بباقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "غزالي، چلچلی، روح السمارة، خدني بين ايديك" وغيرها من الأغاني.

 

اما الكينج محمد منير أشعل الفقرة الختامية للحفل بأغانيه التي أشعلت حماس الجمهور منها: "يونس، في عشق البنات، سو يا سو، حارة السقايين" وغيرها، ووجه الكينج الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري في نهاية الحفل علي العرض العالمي الذي قدمه. 

 

محمد منير وجولة أمريكا 

وفي سياق آخر يستعد الكينج محمد منير لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي ٣ حفلات غنائية هناك خلال شهر سبتمبر المقبل. 

ويحيي الكينج الحفلة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 1 سبتمبر المقبل، أما عن الحفلة الثانية فمن المقرر إقامتها يوم 9 سبتمبر المقبل، والحفلة الثالثة من المقرر أن تقام  يوم 16 سبتمبر المقبل. 

أحدث تصريحات محمد منير 

من جهة أخرى، أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير يوم الجمعة 16 يونيو، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. 

وحول تفاعل الجمهور السعودي معه، قال محمد منير: «والله بلا مجاملة أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا ركبت الطيارة بس، وفي مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو». 

وحول سر نجاحه الجماهيري، قال محمد منير: «سر نجاحي هو حب الغناء، ما عنديش شغلانة غير الغناء، أنا بصحى وأنام وأفكر ما عنديش غير إن أنا أغني، أنا بتذكر حتى يوم ما ما توفت أمي من كام سنة دخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، فالغناء ما بيسبنيش في أي لحظ، هو همي وهو حلمي وهو أملي دايما». 

 

محمد منير الساحل الشمالي اللبنانية ميريام فارس محمد رحيم

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