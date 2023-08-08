الصومال تستعد لمغادرة القوات الإفريقية بتدريب 15 ألف جندي

قال وزير الأمن الصومالي محمد أحمد شيخ علي إن السلطات دربت حوالي 15000 جندي في 7 أشهر من المقرر أن يتسلموا المسؤولية عن أمن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قبل الانسحاب المقرر لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الأمن الصومالي إن آلاف الجنود تم تدريبهم وتجهيزهم خلال الأشهر السبعة الماضية للمشاركة في هجوم قادم يهدف إلى طرد حركة الشباب من مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب ووسط الصومال.، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضاف أن بعض القوات أعادت الاستقرار في العاصمة مقديشو والبعض الآخر لا يزال ينتظر المعدات قبل انتشارها.

جاءت هذه التصريحات وسط تعبئة عسكرية متواصلة لمواجهة جديدة مع المسلحين في منطقتي جلجادود ومودج بوسط البلاد.