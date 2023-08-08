عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال تستعد لمغادرة القوات الإفريقية بتدريب 15 ألف جندي

قوات الصومال
قوات الصومال

قال وزير الأمن الصومالي محمد أحمد شيخ علي إن السلطات دربت حوالي 15000 جندي في 7 أشهر من المقرر أن يتسلموا المسؤولية عن أمن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قبل الانسحاب المقرر لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الأمن الصومالي إن آلاف الجنود تم تدريبهم وتجهيزهم خلال الأشهر السبعة الماضية للمشاركة في هجوم قادم يهدف إلى طرد حركة الشباب من مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب ووسط الصومال.، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضاف أن بعض القوات أعادت الاستقرار في العاصمة مقديشو والبعض الآخر لا يزال ينتظر المعدات قبل انتشارها.

جاءت هذه التصريحات وسط تعبئة عسكرية متواصلة لمواجهة جديدة مع المسلحين في منطقتي جلجادود ومودج بوسط البلاد.

الصومال مغادرة القوات الأفريقية وزير الأمن الصومالي قوات حفظ السلام حركة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

ترشيحاتنا

فابريزيو رومانو: كايل ووكر يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

إعلامي يعلن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي وشرط وحيد لإعلان الصفقة

في سهرة نجوم.. كيف أنقذت تحية كاريوكا سميحة توفيق من الملك فاروق؟

شاهد.. مشهد مأساوي للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته بدقائق أمام أسرته

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات هامة لطلاب المرحلة الأولى قبل غلقها بساعات

أزمة جديدة في الطريق.. الهند تحد من تصدير السكر بعد قرار الأرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الكوري والصيني والبيض والدجاج وبأكثر من وصفة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ