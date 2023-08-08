انهيار الهجوم المضاد.. وول ستريت جورنال تفجر مفاجآت عن الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن خبراء عسكريين، إن القوات الأوكرانية لم تكن قادرة حتى على الوصول إلى خطوط الدفاع الرئيسية للقوات الروسية، واضطرت إلى تغيير التكتيكات.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن "أوكرانيا لا تزال تفتقر إلى الدفاعات الروسية الهائلة وسلسلة من الخنادق والفخاخ المضادة للدبابات وغيرها من العوائق”.

وأضافت نقلا عن الخبراء العسكريون، أن “أوكرانيا ستحتاج على الأرجح إلى دبابات “ليوبارد-2” ومعدات عسكرية أخرى مقدمة من الغرب للتقدم عبر هذه الخطوط”.

ولفتت إلي أنه “لإنقاذ هذا المعدات التي فقدوها بأعداد كبيرة في حقول الألغام في أوائل يونيو، غير الجيش الأوكراني تكتيكاته ".

وأضافت أن “الهجوم المضاد الأوكراني بقيادة قوات المشاة الذين يمر عبر حقول الألغام.. ويلاحظ أنه تم جمعها من الوحدات الأخرى والمحمية”.

وأكدت أن “الجيش الأوكراني كشف عن خسائر فادحة في حقول الألغام.. حيث قال الجيش إنه بعد التغييرات في التكتيكات في القوات الأوكرانية، فإنهم يعتبرون حدوث اختراق في هجومهم المضاد ممكنًا”.